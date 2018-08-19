Берлин, 19 августа, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Президент Росси Владимир Путин может посетить свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, сообщает 19 августа газета Bild.

kremlin.ru Владимир Путин

В Германии не исключают, что российский президент в скором времени опять посетит ФРГ, но уже как частное лицо. На 5 октября назначена церемония бракосочетания экс-канцлера Германии (занимал пост с 1998 по 2005 год) Герхарда Шредера и гражданки Республики Корея Ким Со Ен. В редакции Bild считают, что Владимир Путин может посетить церемонию, ведь со Шредером его связывают старые дружеские отношения.

Отметим, что в марте 2018 года Герхард Шредер заявил, что постоянно подвергается критике в немецких СМИ за дружеские отношения с Владимиром Путиным. При этом Шредер подчеркнул, что критика не заставит его забыть о дружбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Владимир Путин посетил свадьбу другого европейского политика. Перед официальным визитом в Берлин Владимир Путин побывал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в городе Грац.