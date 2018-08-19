Мадрид, 19 августа, 2018, 13:50 — ИА Регнум. В результатет инцидента со стрельбой в баре испанского населенного пункта Кастрильо-Техерьего погиб один человек. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает Euro Pressa со ссылкой на данные службе экстренной помощи.

(сс) jasongillman Ружье

Установлено, что неизвестный мужчина зашел в один из местных баров с ружьем и открыл огонь. Его мотивы пока не известны.

В результатет стрельбы погиб один человек. Ещё трое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы. Стрелка ищут.