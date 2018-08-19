Москва, 19 августа, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Несколько руководителей из ракетно-космической корпорации «Энергия», подозреваемые в получении взяток, дают признательные показания следствию, сообщает Роскосмос 19 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

В официальном заявлении Роскосмоса говорится, что Следственный комитет Московской области при содействии Роскосмоса выявил подозреваемых в получении взяток сотрудников РКК «Энергия». Мера пресечения для подозреваемых будет установлена судом 20 августа.

В Роскосмосе напомнили, что глава корпорации Дмитрий Рогозин в июле 2018 года обратился в Счетную палату РФ с просьбой оказания содействия Роскосмосу в проверке РКК «Энергия». В пресс-службе Роскосмоса подчеркнули, что корпорация намерена пресекать коррупцию в своих структурах.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2018 года гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев покинул свой пост в связи с расторжением с ним трудового договора. Сейчас обязанности главы РКК «Энергия» временно исполняет генеральный конструктор пилотируемых космических комплексов Сергей Романов.