Нью-Дели, 19 августа, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Число жертв масштабных наводнений в индийском штате Керала достигло 357 человек. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает India Today.

Indiannavy.nic.in Спасательная операция в штате Керала

Нынешний сезон муссонных дождей принес в Индию катастрофические наводнения. От наводнений пострадали семь штатов. Общее число жертв превышает 860 человек .

Самые масштабные разрушения, вызванные наводнениями, зафиксированы в штате Керала. Здесь число жертв достигло 357 человек.

Синоптики обещают, что в ближайшее время интенсивность осадков должна пойти на убыль, но красный уровень погодной опасности сохраняется в районах Эрнакулам, Идукки и Патанамтитта.

В спасательных операциях, а также в ликвидации последствий наводнения задействованы подразделения индийских ВМС.