Брисбен, Австралия, 19 августа, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Бывший малоизвестный австралийский теннисист Айзек Фрост признался, что он участвовал в организации договорного матча и занимался сбытом наркотиков. Об этом сегодня, 19 августа, пишет Tennis World USA.

(сс) cocoparisienne Теннисная ракетка

По словам Фроста, он подговорил другого австралийского теннисиста Оливера Андерсона уступить один из сетов в матче 2016 года, чтобы заработать деньги на тотализаторе.

Кроме того, Фрост признался, что он хранил кокаин и продавал марихуану, а также запрещенные препараты. Наркотики и допинг он сбывал в том числе и своим коллегам теннисистам.

Стоит отметить, что самое высокое место, которого Фрост смог достичь в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) было 458-м.

Суд австралийского города Брисбен приговорил Фроста к 220 часам общественных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский теннисист Дмитрий Баданов был уличен антикоррупционной службой Tennis Integrity Unit в организации договорных матчей. Суд дисквалифицировал Баданова пожизненно и приговорил к штрафу в $100 тыс.