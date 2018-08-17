Москва, 19 августа, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В столице проходит XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж». В первый день музыкального праздника в центре Москвы выступили такие известные музыканты как Рик Магритца, Итай Крисс, Анна Бутурлина, а также ансамбль Вячеслава Великого и секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

Открывал фестиваль секстет Виктории Каунова и Ильи Морозова. Как отметили музыканты после выступления, джаз в России стал более востребованным среди широкой аудитории и большое число слушателей в центре Москвы это подтверждает.

«Джаз будет развиваться, появляется много молодых музыкантов, которые экспериментируют. Они играют для зрителя, неважно подготовлен он или нет. Наш проект тоже рассчитан на то, что даже публика не подготовлена, она понимала, что слышит. Мы не пугаем страшной гармонией или сложными текстами. Людям комфортно в этой музыке. И за этим будущее джаза», — заявила Виктория Каунова.

XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж» Виктория Каунова и Илья Морозов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля

Как отметил Вячеслав Великий, подъем интереса к джазовой музыке и развитие этого направление в России начались 15−20 лет назад, когда в страну стали регулярно приезжать музыканты из США, а за рубеж чаще стали выезжать российские исполнители. С ростом обмена опытом увеличилась и аудитория.

«Я думаю, что это индивидуальный вопрос для каждого человека: какое место занимает джаз в его восприятии музыки. Но то что он развивается — да, и что есть аудитория, которой он интересен. Есть разные направления, в которых работают музыканты. И все развивается, — заявил он. — У нас есть авторская музыка, мы играем мою музыку, есть авторская программа. И, конечно, там не всегда просто найти золотую середину, это все индивидуально. Но когда есть современная музыка, в которой должен быть «джазовый дух» — это очень важно для нас. У нас две разные программы: авторская музыка и классический джаз, 50−60 гг».

XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж» Вячеслав Великий

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа танцев на фестивале

По словам израильского флейтиста Итая Крисса, сейчас джаз — это не набор классических направлений и приемов, а больше музыка, в которой есть свобода выражения, импровизация и возможность выражать свои идеи.

«Джаз впитывает в себя очень много нового, как губка. На него влияет много стилей и получается, например, джаз-рок, джаз-фьюжн, world music, world jazz. Вы видите, как на джаз влияют классическая музыка, фанк, рнб. И возникает new-jazz, new soul. И в этом смысле джаз растет. Он как зонтик, включает в себя все больше и больше направлений. Почти все может быть джазом или содержать элементы джаза. Не всем близок «чистый» джаз, — подчеркнул музыкант. — Но на мой взгляд, это прекрасно. Потому что это означает, что у вас есть материал для импровизации. Вы не обязательно играете четко по нотам, у музыкантов появляется шанс выразить себя, сымпровизировать в определенной части произведения».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Итай Крисс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Итай Крисс

Как заявила после выступления Анна Бутурлина, люди, которые приходят на фестиваль в Саду Эрмитаж, традиционно хорошо принимают и именитых, и новых исполнителей.

«Еще очень хорошо, что видны новые лица, идет привлечение новых людей, которые никогда не слушали раньше джаз. Они уходят осчастливленными, это самое желанное, чтобы наша аудитория росла, были разные возроста. Не только пожилые и опытные, но и молодые. Мы готовы их заразить джазом», — отметила она.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Бутурлина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыканты

Что же касается будущего джазовой музыки, то это эластичный жанр, в котором можно найти и ортодоксальное, и оригинальное прочтение, поэтому каждый слушатель можно подобрать то, что ему по душе.

«Трудно балансировать и быть интересными и той, и другой аудитории. Но я в своем творчестве помимо мейснтрима потихонечко добавляю в свое исполнение, в свою программу что-то новое: то рок, то советские песни. У меня постоянно что-то происходит, мне очень интересно экспериментировать», — подчеркнула Бутурлина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Бутурлина

По словам саксофониста Рика Магритца, через 20 лет возможен новый взлет популярности джазовой музыки.

«Жизнь идет быстрее, люди ускоряются, и музыканты становятся все лучше и лучше, — отметил он. — То, что происходит сейчас, это смешение джаза и world music. Граница между различными стилями постепенно стирается, и это хорошо. Потому что это приводит джаз к чему-то новому. Это комбинация джаза и других направлений».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рик Магритца

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рик Магритца

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж» проводится в столице 21-й год подряд, и за эти годы вырос из локального мероприятия в крупное музыкальное событие. За время работы фестиваля на сцене в центре Москвы выступили 250 музыкальных коллективов из 23 стран.

Фестиваль продлится до вечера 19 августа. Сегодня в саду выступят Дмитрий Носков и «Круглый Бэнд», дуэт польского пианиста и композитора Кшиштофа Кобылинского и бандонеониста из Италии Даниэле Бонавентуры, австрийский ансамбль «Mojo Blues Band», квинтет Сергея Баулина и Романа Секачева, вокалистка Ванесса Рубин и ансамбль Евгения Рябого.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM XXI Московский международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»