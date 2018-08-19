Вашингтон, 19 августа, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп распорядился заменить в Белом доме часть мебели, которую выбрала его супруга Меланья перед своим переездом из Нью-Йорка, где она жила вместе с сыном Бэрроном продолжительное время после того, как её супруг был избран президентом. Об этом 17 августа пишет газета The New York Times.

Дональд и Меланья Трамп

Издание со ссылкой на источники утверждает, что Меланья Трамп обновила интерьер Белого дома ещё находясь в Нью-Йорке, однако вкусы супругов не совпали и Трамп распорядился заменить часть мебели на ту, что ему нравится больше.

Стоит отметить, что американская демократическая пресса уже давно муссирует слухи о разладе в семье Трампа. Утверждается, что президент не поддерживает инициативу Меланьи по поддержанию развития детей Be Best («Будь лучшим»). Эта программа была представлена в мае 2018 года. В ней особо внимание уделяется трём вопросам — благополучие, позитивные взаимоотношения в социальных сетях, а также борьба с опиоидным кризисом в США.

Внимательные журналисты уже несколько раз примечали, что Меланья не хочет брать Трампа за руку на публике.

При этом пресс-секретарь Меланьи Стефани Гришэм заявила, что информация о разногласиях между супругами по вопросу декора Белого дома не соотвествует действительности.

«Они вместе выбирали декор», — сказал Гришэм.