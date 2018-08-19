Вашингтон, 19 августа, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Список нестандартных услуг, которыми отели стараются привлечь активных туристов, опубликовал американский журналист Питер Гринберг на своем сайте.

(сс) TesaPhotography В номере отеля

Редактор раздела путешествий CBS News Питер Гринберг составил список самых необычных услуг в отелях по всему миру. Например, в таиландском отеле Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort вам предложат заняться йогой на коврике, расположенном на спине у слона. В берлинском Hotel nhow Berlin для клиентов работает студия звукозаписи, на которой постояльцы могут записать свою собственную песню (особенно если они путешествуют вместе с личным бэк-вокалистом).

Доставка в отель на такси — обычная услуга, но в оманском Six Senses Zighy Bay Hotel вам предложат доставку на параплане. А если вы любите не только путешествия, но и спорт, то можете попробовать теннисные корты в гавайском отеле Royal Lahaina Resort. Там в режиме реального времени обработают видеосъемку вашей игры и помогут поставить хороший удар.

Отметим, что нестандартный подход к туристическому бизнесу демонстрируют не только владельцы отелей, но и правительства некоторых государств. Так, 5 августа китайское агентство Синьхуа сообщило, что в 2017 году в городе Чунцине в высококлассных отелях отказали в проживании 2187 обратившимся гражданам потому, что они были внесены в черные списки должников, переданные в систему информационного управления гостиниц Китая.