Москва, 19 августа, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президент Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о деталях поездки российского лидера Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Kremlin.ru Владимир Путин на свадьбе Карин Кнайсль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще во время последнего визита Путина в Вену Кнайсль пригласила его на свою свадьбу, и российский лидер неожиданно принял приглашение.

Свадьба состоялась в окрестностях города Грац на юге Австрии. По словам Пескова, атмосфера на свадьбе была «непринуждённой и теплой». Российский лидер присутствовал непосредственно при акте бракосочетания, который совершил бургомистр.

Во время застолья Путин произнёс поздравительную речь в честь новобрачных на немецком языке. По словам Пескова, Путин выразил признательность и свое удовольствие в связи с тем, что ему опять представилась возможность посетить гостеприимную Австрию и такое живописное место, как Штирия, где проходила свадьба. Кроме того, российский лидер пожелал долгих совместных лет молодоженам и счастья их семье.

Также пресс-секретарь отметил, что гости по достоинству отметили тост Путина, а также его шутки, так что речь российского лидера неоднократно прерывалась аплодисментами.

Молодожёнам Путин подарил тульский самовар, старинную масловыжималку, картину с сельским пейзажем, а также песни в исполнении Кубанского казачьего хора, который приехал вместе с президентом. Творчество этого коллектива гости свадьбы оценили крайне высоко.

В завершение торжества президент России даже станцевал с гостями и невестой.

Перед вылетом в Берлин, где президента России ждала канцлер Германии Ангела Меркель, Путин еще провел переговоры с канцлером Австрии Себастианом Курцем, который также был приглашен на свадьбу.