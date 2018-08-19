Вашингтон, 19 августа, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Неопознанный летающий объект (НЛО), который был замечен в небе над Северной Каролиной (США), оказался совершенно безобидным дирижаблем. Об этом сегодня, 19 августа, пишет Daily Mail.

Цитата из м/ф «Старая пластинка». реж Вячеслав Котёночкин. 1982. СССР Инопланетяне

Ранее в сети интернет резко набрало популярность видео, на котором запечатлён некий объект, движущийся в небе над Северной Каролиной.

Многие пользователи сети предположили, что это самый настоящий НЛО. Другие были уверены, что это новый засекреченный самолет военно-воздушных сил США. некоторые пользователи предположили, что это просто дирижабль, который может использоваться для рекламы или для фотосъемок спортивных игр с высоты.

Вскоре объявились и владельцы этого дирижабля, которые подтвердили, что аэростат действительно просто снимал одну из гонок.