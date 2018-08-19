Грозный, 6 мая, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Чечне планируют запустить новое производство на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный». Завод будет выпускать электродвигатели и генераторные вакуумные выключатели высокого напряжения. Продукция завода будет поставляться на генерирующие и распределительные объекты электрической системы РФ, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев.

По его словам, проект, стоимость которого составит около 760 млн рублей, окупится за пять лет. При его реализации будет создано 50 рабочих мест. Первая продукция сойдет с конвейеров завода в 2024 году.

«В первом квартале 2024 года планируется выпуск четырех единиц продукции с последующим увеличением до девяти единиц продукции в квартал. С 2025 года выпуск генераторных вакуумных выключателей в сборе составит 36 единиц продукции в год», — цитирует министра ТАСС.

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