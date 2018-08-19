Москва, 19 августа, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Дочь двукратного чемпионата России по футболу грузинского вратаря Нукри Ревишвили (титулы завоеваны в составе казанского «Рубина») погибла от удара током. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает портал newsgeorgia.ge.

Иван Крамской. Неутешное горе. 1884

Девятилетняя девочка получила удар током в результате соприкосновения с решеткой, установленной на окне дома. Она скончалась на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего.

Напомним, что Ревишвили сыграл 33 матча за сборную Грузии. В России он играл в составе таких клубов, как «Краснодар», «Мордовия», «Тосно», «Кубань» и «Анжи».

Сейчас Ревишвили находится в статусе свободного агента.