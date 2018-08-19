Вашингтон, 19 августа, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) согласилось с предложением корпорации SpaceX по новому методу заправки ракет-носителей Falcon 9. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 19 августа, на официальном сайте NASA.

Spacex.com Испытание Falcon 9

Специалисты предложили новый способ заправки ракеты-носителя Falcon 9. Суть способа в том, чтобы заправлять ракеты, в том числе предназначенные для пилотируемых полетов, непосредственно перед запуском сильно охлаждённым топливом под большим давлением. Топливо будет иметь меньший объем, что позволит загрузить больше горючего. Заправку нужно производить непосредственно перед запуском, когда экипаж уже сидит внутри ракеты.

Ранее в NASA высказывали опасение относительно этого метода, так как он содержит в себе дополнительные риски для безопасности полета. К примеру, в сентябре 2016 года ракета-носитель Falcon 9 взорвалась во время заправки перед проверкой двигателя.

Однако Маск сумел убедить специалистов NASA что предложенный специалистами его компании метод является безопасным. Предполагается, что этот метод будет опробован во время первого пилотируемого полета космического корабля Dragon, который будет выведен на орбиту с помощью Falcon 9. Старт назначен на апрель 2019 года.