Джакарта, 19 августа, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов острова Ломбок в Индонезии. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает Геологическая служба США (USGS).

(сс) Franklin Heijnen На пляже острова Ломбок

Землетрясение было зафиксировано в районе северного побережья острова Ломбок в 7:10 по московскому времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8 км.

Данные о жертвах или разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее сегодня стало известно о мощном землетрясении у островов Фиджи в Тихом океане. Его магнитуда оценивается в 8,2, однако землетрясение было глубинным и к разрушениям и мощным цунами не привело.