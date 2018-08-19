Луганск, 19 августа, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Об одном случае обстрела территории Луганской народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает 19 августа со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики Луганский информационный центр.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдыта ВСУ

По сообщению ведомства, обстрелу из 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия, в том числе — крупнокалиберного, подвергся район Первомайска.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встречи во дворце Мезеберг в Германии между президентом России и канцлером Германии, сторонами было выражено сожаление в связи «с пробуксовкой процесса имплементации минских договорённостей».