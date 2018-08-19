Суздаль, Владимирская область, 19 августа, 2018, 12:59 — ИА Регнум. 19 августа крестным ходом в музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь» в Суздале (Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник) начнется фестиваль «Яблочный спас». Он посвящен православному двунадесятому празднику — Преображение Господне. По традиции с 2005 года праздничная служба проходит в Спасо-Преображенском соборе. Здесь же освещается новый урожай.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Сам же народный праздник же перемещается на территорию бывшего Настоятельского сада. На большой сцене местные и приезжие фольклорные коллективы на рожечках, гуслях, гитарах исполнят старинные русские песни. Особенно много поклонников музыки собирает выступление неизменного участника фестиваля — известного мужского вокального коллектива «Благовест». И конечно, как и полагается, в этот день молодежь играет во всевозможные забавы, водит хороводы.

Яблочный Спас — это праздник урожая. На ярмарке можно приобрести ароматный суздальский мёд, плоды с местных садов и огородов, а также рукотворные произведения из кожи, дерева, батика.