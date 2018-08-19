Ставрополь, 19 августа, 2018, 08:40 — ИА Регнум. ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса и грузового зерновоза в Ставропольском крае унесло жизнь двух человек, сообщают представители экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

В Андроповском районе Ставропольского края на 295 км трассы «Кавказ» столкнулись рейсовый автобус, следующий маршрутом Тбилиси-Краснодар, и «Камаз» с прицепом. Информация о ДТП поступила в оперативную дежурную смену МЧС в 04:05.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Камаз», двигающемся в попутном направлении.

В автобусе находилось два водителя и 40 пассажиров. Семеро пострадавших, двое из которых — дети, находятся в тяжелом состоянии, данные о пострадавших уточняются. Пассажиры автобуса, не нуждающиеся в госпитализации, размещены в пункте временного пребывания, организованного на базе Дома культуры села Куршава Андроповского района.