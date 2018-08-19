Киев, 17 августа, 2023, 03:32 — ИА Регнум. В Киеве отказались от переговоров с Москвой по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. Об этом сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Gazprom.ru Транзит газа

«Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами. <…> Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — приводит «Страна. ua» высказывание министра.

Заключённый в 2019 году транзитный контракт между Россией и Украиной действует до 31 декабря 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава германской Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины как минимум привело бы к росту цен на газ. В Европе всё ещё есть ряд стран, которые получают значительные объёмы газа из России, напомнил он.

Решение о продлении в 2024 году контракта на транзит газа через территорию Украины будет приниматься с учётом интересов европейских потребителей, сообщил директор центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок Александр Амирагян.

В настоящее время газ транзитом через Украину поступает в государства Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Венгрию и Австрию. По мнению эксперта, скорее всего, эти страны будут заинтересованы в сохранении поставок российского газа в соответствии с действующими контрактами с Газпромом, при этом особенно важной может стать роль Венгрии, которая на официальном уровне выступила за их сохранение.