Нижний Новгород, 19 августа, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Футболист Виталий Федориев, выступающий за клуб «Нижний Новгород», демонстративно не развернулся к российскому флагу во время исполнения гимна на матче ФНЛ. Об этом сообщает Sport24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Понад усе. Украина

Инцидент произошел во время матча 7-го тура ФНЛ (Первенство Футбольной национальной лиги). На сочинском стадионе «Фишт» встретились клубы «Нижний Новгород» (до июня 2018 носивший название «Олимпиец») и местный клуб «Сочи». Во время исполнения российского гимна футболист «Нижнего Новгорода» Виталий Федориев демонстративно не развернулся к поднятому российскому флагу, как это сделали остальные футболисты.

Отметим, что Федориев, являющийся выходцем из киевского клуба «Динамо», не в первый раз демонстрирует неуважение к российскому триколору. Такая же демонстративная акция футболиста попала в записи трансляции с матча 1-го тура ФНЛ, где «Нижний Новгород» встречался с «Мордовией».

Уроженец львовской области Украины Виталий Федориев начал свою футбольную карьеру в киевском «Динамо», в 2008 году перешел в пермский клуб «Амкар». Далее Федориев выступал за латышский «Спартак», а в 2018 стал игроком клуба «Нижний Новгород».