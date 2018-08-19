Вена, 19 августа, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин накануне, 18 августа, побывал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает австрийский телеканал OE24.

Kremlin.ru Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера.

Начало свадьбы было запланировано на 14:00 по местному времени, однако российский лидер несколько опоздал и прибыл в ресторан Gasthaus Tscheppe в 14:11. Для обеспечения безопасности власти Австрии предприняли значительные меры. К охране мероприятия было привлечено элитное подразделение австрийской полиции «Кобра». В городе Гамлице, где проходила свадьба, на крышах были размещены снайперы.

Когда российский лидер прибыл на свадьбу, он сразу же подарил Кнайсль букет цветов. Судя по фотографиям, после свадебной церемонии Путин пригласил Кнайсль на танец.

Во время самой церемонии гости маркерами расписывались на автомобиле Кнайсль, Путин также расписался: «Новобрачным Карин и Вольфгангу. Президент Владимир Путин», — написал он на немецком языке и оставил свою подпись.

На свадьбе президент России пробыл около часа. Вскоре приехал его кортеж и забрал Путина в аэропорт Граца, откуда он полетел в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Подарок Путина на свадьбу был довольно своеобразным. Президент подарил картину с сельскими мотивами, напоминающую о родных местах жениха — бизнесмена Вольфганга Мейлингера, тульский самовар и старинную масловыжималку. Ещё одним подарком президента России были песни в исполнении кубанского казачьего хора.