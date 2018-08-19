Чебоксары, 19 августа, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Столица Чувашии сегодня, 19 августа, отмечает 549-летие. Основные массовые мероприятия состоятся на Московской набережной, Красной площади и на центральных улицах Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Открытие академии искусств

Праздник начнётся с массовой утренней зарядки на Красной площади и мероприятиями для детей — откроется «Площадь впечатлений и развлечений», пройдёт фестиваль семейного творчества «Аистёнок», в котором ожидается участие более 150 семей. На центральной сцене наградят лауреатов конкурса «Общественное признание». Вечерняя программа начнётся с концерта «Чебоксары — лучший город», выступления группы «Прогульщики» (г.Казань) и театрализованного представления. Праздник закроют выступление Игоря Николаева и фейерверк.

На Московской набережной, где 18 августа прошли всероссийские соревнования по акватлону, продолжится парусная регата. Как и ранее, в День города будет работать «Творческий бульвар», который растянет от проспекта Ленина до улицы К.Маркса. Организаторы отмечают, что на импровизированные уличные подмостки от перекрестка с ул. Гагарина до бульвара купца Ефремова выйдут клоуны и фокусники, танцоры, певцы и циркачи, участники клубов исторической реконструкции, поэты и барды, авторы всевозможных инсталляций. В этом году откроется «множество тематических площадок для детей и взрослых». Жители и гости также смогут бесплатно посетить экскурсии «Сердце города» и «Легенды Нарспи».

Отметим, что 18 августа в рамках Дня города открылась детская академия искусств. Реконструированное здание, которое ранее было занято управлением Федеральной службы судебных приставов, возвращено в систему дошкольного образования и рассчитано на 1200 детей. В новое здание переведена детская школа искусств №2, основанная в 1989 году и располагавшаяся в цокольном этаже школы №27. На реконструкцию и капитальный ремонт направлено 52 млн рублей, 13,5 млн рублей выделено на приобретение оборудования. Первый набор состоится в новом учебном году.

ИА REGNUM В академии искусств

Муниципальные власти подчёркивают, что здесь открываются «новые востребованные направления: хоровое, музыкальное, художественное».

«Это будет совершенно новый уровень дополнительного образования. Здесь будет проходить много конкурсов, фестивалей», — говорит глава администрации Алексей Ладыков.

По данным минобразования, в Чувашии в системе дополнительного образования работают более 5 тыс. кружков и творческих объединений, доля охвата детей — 65%. По итогам 2018 года планируется охватить допобразованием не 70% детей, к 2021 году — 75%.

Кроме того, 18 августа заработало 46-метровое колесо обозрения, которое будет работать круглосуточно, прошли авторалли «Золотые пески Заволжья» и конкурс вальщиков леса.