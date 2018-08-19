Санкт-Петербург, 20 декабря, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Договор между СССР и Германией был последним из всех подписанных другими европейскими странами, заявил 20 декабря президент России Владимир Путин.

Исторические документы, свидетельствующие о договорах разных стран Европы с Гитлером, глава российского государства представил в Санкт-Петербурге на заседании глав стран СНГ.

Владимир Путин подчеркнул, что так называемый «пакт Молотова-Риббентропа» не был единственным документом, подписанным какой-либо из европейских стран с нацистской Германией.

«Оказывается, это совсем не так. Я просто их перечислю, с вашего разрешения», — сказал президент России.

Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей, подписанная в 1934 году;

Англо-германское морское соглашение от 1935 года, которое предоставило Гитлеру возможность иметь военный флот, запрещенный по результатам Первой мировой войны;

Англо-германская декларация Чемберлена и Гитлера, подписанная 30 сентября 1938 года;

Франко-германская декларация от 6 декабря 1938 года, подписанная в Париже министрами иностранных дел Франции и Германии Боне и Риббентропом;

Договор между Литовской республикой и Германским рейхом от 22 марта 1939 года, подписанный в Берлине, в котором речь шла о воссоединении Клайпедского края с Германским рейхом;

Договор о ненападении между Германским рейхом и Латвией от 7 июня 1939 года;

Это лишь часть договоров, заключенных в предвоенной Европе с нацистской Германией.

«Таким образом, договор между СССР и Германией был последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе», — отметил Владимир Путин.

«При этом хочу отметить, что СССР пошел на подписание этого документа только после того, как были исчерпаны все возможности, были отклонены все предложения СССР о создании единой системы безопасности… в Европе», — добавил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, в странах Европы проводится целенаправленная политика приравнивания коммунизма к нацизму, а Советского Союза — к нацистской Германии. Одним из оснований этого преподносится так называемый «пакт Молотова-Риббентропа», который в Европе уже называют доказательством союза Сталина и Гитлера.