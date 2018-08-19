Екатеринбург отметил своё 295-летие: фоторепортаж
Екатеринбург, 19 августа, 2018, 05:25 — ИА Регнум. Екатеринбург 18 августа торжественно отметил очередной свой юбилей. Столице Среднего Урала исполнилось 295 лет.
Алексей Колчин ИА REGNUM
А потом был салют
Алексей Колчин ИА REGNUM
Салют
Начался праздник поднятием флага дня города и поздравлением из космоса. С борта Международной космической станции людей поздравил земляк — космонавт Сергей Прокопьев. Затем первые лица Екатеринбурга и Свердловской области возложили цветы к памятнику основателям города. А 25 пар сочетались законным браком. Одна из них выиграла квартиру.
Алексей Колчин ИА REGNUM
День города начался
Алексей Колчин ИА REGNUM
Флаг поднят
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выиграли квартиру
В центре Екатеринбурга прошло множество мероприятий. Праздничную атмосферу немного омрачил дождь. Но на общем веселье это не сказалось. Завершился День города концертом и фестивалем фейерверков.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Музыкант
Алексей Колчин ИА REGNUM
На концерте
Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тысячи людей на концерте
Алексей Колчин ИА REGNUM
Снимают салют