Екатеринбург, 19 августа, 2018, 05:25 — ИА Регнум. Екатеринбург 18 августа торжественно отметил очередной свой юбилей. Столице Среднего Урала исполнилось 295 лет.

Алексей Колчин ИА REGNUM А потом был салют

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют

Начался праздник поднятием флага дня города и поздравлением из космоса. С борта Международной космической станции людей поздравил земляк — космонавт Сергей Прокопьев. Затем первые лица Екатеринбурга и Свердловской области возложили цветы к памятнику основателям города. А 25 пар сочетались законным браком. Одна из них выиграла квартиру.

Алексей Колчин ИА REGNUM День города начался

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаг поднят

Алексей Колчин ИА REGNUM Выиграли квартиру

В центре Екатеринбурга прошло множество мероприятий. Праздничную атмосферу немного омрачил дождь. Но на общем веселье это не сказалось. Завершился День города концертом и фестивалем фейерверков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Музыкант

Алексей Колчин ИА REGNUM На концерте

Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Тысячи людей на концерте