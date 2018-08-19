Москва, 19 августа, 2018, 03:29 — ИА Регнум. Вничью завершился поединок российского бойца Александра Емельяненко и американца Тони Джонсона в рамках 50-го турнира промоушена WFCA в Москве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Цитата из видео Новый бой Александр Емельяненко — Тони Джонсон / Этого не ожидал никто. Youtube.com Александр Емельяненко и Тони Джонсон

Бой состоял из трех раундов — 29:28 (Джонсон), 29:29, 29:29. Судьи решением большинства засчитали ничью.

Джонсон после поединка заявил, что считает себя победителем. Американский боец настроен на реванш, он рассчитывает отправить Емельяненко в нокаут.

«Я хочу реванш. Я расстроен, но это Россия. Вернусь сильнее», — цитирует Джонсона издание Sport24.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии намеченного на 18 августа поединка Емельяненко заявил, что отправить Джонсона в нокаут. При этом российский боец попросил своего соперника «не падать слишком быстро».

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