Москва, 19 августа, 2018, 02:55 — ИА Регнум. Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине длились три часа и были обстоятельными. Так охарактеризовал беседу лидеров пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и Владимир Путин

По его словам, «очень обстоятельный детальный разговор» не был нацелен на достижение каких-либо договорённостей, а являлся полезной и своевременной «сверкой часов». Путин и Меркель обсудили темы, которые были заявлены ими перед беседой, рассказал представитель Кремля журналистам.

Так, лидеры России и Германии обсудили отношения двух стран. Они также выступили против политизации проекта газопровода «Северный поток — 2», коснулись темы транзита газа через Украину, обсудили урегулирование сирийского конфликта и непредсказуемость поведения ряда стран в вопросе торговых пошлин.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прибыл в Германию 18 августа. Канцлер ФРГ приняла его в загородной резиденции Мезеберг.

Перед визитом в Берлин президент России побывал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в городе Грац. Он подарил новобрачной букет цветов и потанцевал с ней. Подарком российского лидера австрийскому министру также стали песни в исполнении кубанского казачьего хора.

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