Москва, 19 августа, 2018, 02:06 — ИА Регнум. Неизвестные мужчины, находившиеся в автомобиле Range Rover, устроили стрельбу за западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Инцидент произошел на Витебской улице вечером 18 августа. После выстрелов из огнестрельного оружия злоумышленники скрылись.

Отмечается, что их было пятеро. Для задержания злоумышленников введен план «Перехват».

Как сообщало ИА REGNUM, погоня со стрельбой произошла в центре Москвы ночью 14 августа. Водитель автомобиля Mercedes, въехавший в ограждение, отказался общаться с сотрудниками полиции и протаранил служебный автомобиль. Остановили злоумышленника выстрелом по колесу из табельного оружия.

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