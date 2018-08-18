Берёзовский, Свердловская область, 19 августа, 2018, 01:52 — ИА Регнум. Четверо несовершеннолетних подростков подозреваются в убийстве 20-летнего жителя города Берёзовский. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

mosaic36 Кровь

Тело молодого человека нашли 10 августа в районе гаражно-строительного кооператива поблизости от улицы Исакова. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ, «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По подозрению в преступлении задержали четверых подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Один из них, ранее судимый, заключен под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Отмечается, что при избиении юноши присутствовала 13-летняя девушка. По отношению к ней будут приняты профилактические меры.

Убитый был инвалидом, уточняют местные СМИ. Подростки отвели его за гаражи, заставили раздеться и принялись издеваться над парнем, после чего нанесли удары по голове. Девушка якобы снимала происходящее на мобильный телефон.