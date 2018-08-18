Тбилиси, 19 августа, 2018, 00:48 — ИА Регнум. Экипаж нефтяного танкера Pantelena, в составе которого 17 грузинских граждан, не выходит на связь с 14 августа. Судно пропало у берегов Африки, в Гвинейском заливе, сообщает пресс-служба МИД Грузии.

(сс) Raw2Jpeg Танкер

Обстоятельства пропажи танкера устанавливаются ведомством в координации с агентством морского транспорта минэкономики Грузии, а также панамской компанией, которая владеет судном. В ситуации разбираются военно-морские силы региона и Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO).

«Греческая судостроительная компания Lotus Shipping проводит расследование», — говорится в сообщении ведомства.

На борту танкера Pantelena IMO 9 321 469 находятся два российских моряка, сообщает грузинская телекомпания Imedi.

Заместитель директора консульского департамента МИД Грузии заявил журналистам, что пока рассматриваются все версии произошедшего. Одна из них — нападение пиратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту украинского Херсона оказался заблокирован российский танкер «Механик Погодин». Его экипаж состоит из 12 граждан РФ. Судно зашло в порт 10 августа, им владеет находящаяся под санкциями Украины российская компания.

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