Рим, 18 августа, 2018, 23:28 — ИА Регнум. 18 августа на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч в рамках 1-о тура регулярного сезона Серии А 2018/19 между коллективами «Лацио» и «Наполи». Противостояние завершилось волевой победой клуба из Неаполя.

Alexdevil Олимпийский стадион

Первый мяч на 25-й минуте матча забил таранный форвард национальной сборной Италии Чиро Иммобиле, замкнув передачу Франческо Ачерби — 1:0. Под занавес первой половины польский нападающий Аркадиуш Милик сравнял счет — 1:1. На 59-й минуте Лоренцо Инсинье впервые вывел «Наполи» вперед — 1:2.

Статистика матча («Лацио"/"Наполи»)

Удары 9/10

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения 38%/62%

Нарушения правил 8/5

Поданные угловые 3/5

Набрав 3 очка «Наполи» занял 2-ю позицию в таблице дивизиона. «Лацио» без очков опустился на последнее место.

Стартовые составы команд на матч:

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Раду, Ачерби, Альберто, Пароло, Милинкович-Савич, Касерес, Бадель, Марушич, Иммобиле.

«Наполи»: Карнезис, Руй, Хюсей, Кулибали, Альбиоль, Аллан, Гамшик, Зилиньски, Кальехон, Инсинье, Милик.

Бригада арбитров: Лука Банти | Лоренцо Манганелли | Филиппо Валериани.

Забитые мячи: Иммобиле 25 — 1:0, Милик 45 — 1:1, Инсинье 59 — 1:2.