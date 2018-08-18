Берлин, 18 августа, 2018, 23:28 — ИА Регнум. В Германии завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, которые продолжались около трех часов. Об этом сообщает телерадиокомпания НТВ.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

Встреча политиков проходила в загородной резиденции правительства Германии для почетных гостей Мезеберг.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18 августа 2018 г. в Германию прибыл глава РФ Владимир Путин.

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