Грозный, 18 августа, 2018, 23:26 — ИА Регнум. 18 августа на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч в рамках 4-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Ахмат» и «Рубин». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Станислав Гайдук Стадион «Ахмат-Арена»

Первый мяч в конце второй половины матча забил российский правый атакующий полузащитник Хорен Байрамян после передачи Сердара Азмуна — 0:1. В конце матча Аблай Мбенгуе сумел сравнять счет — 1:1.

Статистика матча («Ахмат"/"Рубин»)

Удары 12/4

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения 46%/54%

Нарушения правил 11/13

Поданные угловые 2/5

Набрав 5 очков «Рубин» поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат» с 4-мя баллами идет 4-мя позициями ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Ахмат»: Городов, Анхель, Мусалов, Семенов, Уциев, Думбия, Иванов, Швец, Бериша, Митришев, Мбенуе.

«Рубин»: Джанаев, Цаллагов, Чико, Уремович, Навас, Устинов, Коновалов, Могилевец, Камболов, Полоз, Азмун.

Бригада арбитров: Сергей Иванов | Дмитрий Березнев | Дмитрий Сафьян | Ноколай Волошин.

Желтые карточки: Коновалов — 5, Цаллагоев — 74.

Забитые голы: Байрамян 84 — 0:1, Мбенгуе 90+4 — 1:1.