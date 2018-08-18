«Рубин» упустил победу над «Ахматом»
Грозный, 18 августа, 2018, 23:26 — ИА Регнум. 18 августа на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч в рамках 4-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Ахмат» и «Рубин». Противостояние завершилось со счетом 1:1.
Первый мяч в конце второй половины матча забил российский правый атакующий полузащитник Хорен Байрамян после передачи Сердара Азмуна — 0:1. В конце матча Аблай Мбенгуе сумел сравнять счет — 1:1.
Статистика матча («Ахмат"/"Рубин»)
Удары 12/4
Удары в створ ворот 6/2
Процент владения 46%/54%
Нарушения правил 11/13
Поданные угловые 2/5
Набрав 5 очков «Рубин» поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат» с 4-мя баллами идет 4-мя позициями ниже.
Стартовые составы команд на матч:
«Ахмат»: Городов, Анхель, Мусалов, Семенов, Уциев, Думбия, Иванов, Швец, Бериша, Митришев, Мбенуе.
«Рубин»: Джанаев, Цаллагов, Чико, Уремович, Навас, Устинов, Коновалов, Могилевец, Камболов, Полоз, Азмун.
Бригада арбитров: Сергей Иванов | Дмитрий Березнев | Дмитрий Сафьян | Ноколай Волошин.
Желтые карточки: Коновалов — 5, Цаллагоев — 74.
Забитые голы: Байрамян 84 — 0:1, Мбенгуе 90+4 — 1:1.