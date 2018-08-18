Мадрид, 18 августа, 2018, 23:05 — ИА Регнум. 18 августа на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч в рамках 1-го тура испанской Примеры между коллективами «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». Противостояние завершилось волевой победой гостей.

Millars Стадион «Ла Серамика»

На 16-й минуте матча 26-летний испанский скоростной нападающий Херард Морено вывел «желтую субмарину» вперед, замкнув передачу Сантьяо Касереса — 1:0. Через 24 минуты оттянутый бразильский форвард Вилилан Жозе сравнял счет на табло — 1:1. На экваторе второй половины матча атакующий полузащитник Хуанми впервые вывел гостей вперед — 1:2.

Статистика матча («Вильярреал"/"Сосьедад»)

Удары 13/10

Удары в створ ворот 7/6

Процент владения 45%/55%

Нарушения правил 16/9

Поданные угловые 1/6

Одержав волевую победу и набрав первые 3 очка «Реал Сосьедад» поднялся на 2-ю строчку в турнирной таблице высшего испанского дивизиона. «Вильярреал» без очков опустился на 19-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Гонсалес, Мори, Педраса, Касерес, Форналс, Касорла, Морланес, Морено, Токо-Экамби.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Льоренте, Морено, Эрнандес, Ильярраменди, Субальдия, Мерино, Пардо, Оярасабаль.

Бригада арбитров: Марио Мелеро Лопес | Мануэль Торре Симиано | Хосе Луи Мартинес Серрато.

Желтые карточки: Морланес — 36, Эрнандес — 51, Касерес — 68, Хуанми — 75, Сальдуа — 77.

Забитые мячи: Морено 16 — 1:0, Жозе 40 — 1:1, Хуанми 71 — 1:2.