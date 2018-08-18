Анкара, 18 августа, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Подготовку к началу строительства канала «Стамбул», который станет альтернативой проливу Босфор, ведет Турция. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

Giorgi Balakhadze Канал «Стамбул»

По его словам, Турция готова к реализации нового проекта, который станет самым крупным в истории страны.

«Протяженность новой водной артерии составит 43 км, — сказал Эрдоган. — По обеим сторонам канала будут построены два новых города».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран главой правящей в Турции ПСР.

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