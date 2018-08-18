Киев, 18 августа, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Зенитная установка «Бук» попала в ДТП в столице Украины. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на очевидца ЧП.

George Chernilevsky Зенитная установка «Бук»

Инцидент произошел сегодня, 18 августа, на улице Ярославской.

По словам очевидца, зенитная установка, экипаж которой принимал участие в репетиции военного парада ко Дню независимости Украины, врезалась в стену бизнес-центра «Астарта».

По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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