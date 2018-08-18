Москва, 18 августа, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью 7-го Генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН), лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Hecker Кофи Аннан

«В связи с кончиной бывшего Генсекретаря ООН … Кофи Аннана министр иностранных дел РФ С. Лавров направил соболезнования Генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Швейцарии в одном из госпиталей после непродолжительной болезни скончался 7-й генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Дипломат возглавлял организацию с 1997 по 2006 год.

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