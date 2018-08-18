Гол Зе Луиша принес «Спартаку» победу над «Краснодаром»
Краснодар, 18 августа, 2018, 21:01 — ИА Регнум. 18 августа на стадионе «Краснодар» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Краснодар» и «Спартак» (Москва). Противостояние завершилось минимальной победой «красно-белых» со счетом 0:1.
Единственный мяч под занавес второй половины матча забил таранный форвард национальной сборной Кабо-Верде Зе Луиш — 0:1.
Статистика матча («Краснодар"/"Спартак»)
Удары 11/6
Удары в створ ворот 3/5
Процент владения 60%/40%
Нарушения правил 11/12
Поданные угловые 4/5
«Спартак», набрав 10 очков, поднялся на первую позицию в РФПЛ. «Краснодар» с 6-ю баллами остался на 5-й строчке.
Стартовые составы команд на матч:
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Марков, Стоцкий, Масиэл, Газинский, Классон, Мамаев, Каборе, Ари.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Адриано, Самедов.
Бригада арбитров: Сергей Лапочкин | Николай Богач | Дмитрий Жвакин | Роман Галимов.
Желтые карточки: Стоцкий — 45, Фернандо — 55, Ташаев — 72, Ари — 85.
Красные карточки: Ари — 90+3.
Забитые мячи: Зе Луиш 88 — 0:1.