Краснодар, 18 августа, 2018, 21:01 — ИА Регнум. 18 августа на стадионе «Краснодар» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Краснодар» и «Спартак» (Москва). Противостояние завершилось минимальной победой «красно-белых» со счетом 0:1.

Антон Зайцев Стадион «Краснодар»

Единственный мяч под занавес второй половины матча забил таранный форвард национальной сборной Кабо-Верде Зе Луиш — 0:1.

Статистика матча («Краснодар"/"Спартак»)

Удары 11/6

Удары в створ ворот 3/5

Процент владения 60%/40%

Нарушения правил 11/12

Поданные угловые 4/5

«Спартак», набрав 10 очков, поднялся на первую позицию в РФПЛ. «Краснодар» с 6-ю баллами остался на 5-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Марков, Стоцкий, Масиэл, Газинский, Классон, Мамаев, Каборе, Ари.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Адриано, Самедов.

Бригада арбитров: Сергей Лапочкин | Николай Богач | Дмитрий Жвакин | Роман Галимов.

Желтые карточки: Стоцкий — 45, Фернандо — 55, Ташаев — 72, Ари — 85.

Красные карточки: Ари — 90+3.

Забитые мячи: Зе Луиш 88 — 0:1.