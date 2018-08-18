Рим, 18 августа, 2018, 20:58 — ИА Регнум. 18 августа на стадионе «Маркантонио Бентегоди» был разыгран матч в рамках 1-го тура итальянской Серии А между коллективами «Кьево» и «Ювентус». Противостояние завершилось со счетом 2:3.

El_passs Стадион «Маркантонио Бентегоди»

В дебюте первой половины матча немецкий опорный полузащитник Сами Хедира открыл счет после передачи Джорджо Кьеллини — 0:1. Через 35 минут Мариуш Стемпинский сравнял ситуацию на табло, замкнув навес Эмануэле Джаккерини с левого фланга — 1:1. В начале второго тайма Джаккерини вывел хозяев вперед точным ударом с пенальти — 2:1. Через 19 минут Леонардо Бонуччи вновь сделал счет равным — 2:2. Голевую передачу на свой счет записал Федерико Бернандески. в компенсированное время Бернандески вывел «старую синьору» вперед — 2:3.

Статистика матча («Кьево"/"Ювентус»)

Удары 5/27

Удары в створ ворот 2/12

Процент владения 25%/75%

Нарушения правил 6/8

Поданные угловые 0/8

Одержав волевую победу «Ювентус» поднялся на первую позицию в турнирной таблице Серии А. «Кьево» без очков опустился на последнее место.

Стартовые составы команд на матч:

«Кьево»: Соррентино, Бани, Россеттини, Каччаторе, Томович, Ригони, Радованович, Хетемай, Стемпиньский, Джаккерини, Депаоли.

«Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, Сандро, Бонуччи, Консело, Пьянич, Хедира, Дибала, Коста, Куадрадо, Роналду.

Бригада арбитров: Фабрицио Паскуа | Алессандро Костанцо | С. Либерти.

Желтые карточки: Радованович — 60, Томович — 90+5.

Забитые мячи: Хедира 3 — 0:1, Стемпиньский 38 — 1:1, Джаккерини (пен) 56 — 2:1, Бонуччи 75 — 2:2, Бернандески 90+3 — 2:3.