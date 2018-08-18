Париж, 18 августа, 2018, 19:58 — ИА Регнум. 18 августа на стадионе «Стад дю Рудуру» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19 между коллективами «Генгам» и «Пари-Сен Жермен». Противостояние завершилось волевой победой столичного клуба.

Wargus Стадион «Стад дю Рудуру»

Первый мяч на 20-й минуте забил 30-летний французский форвард Нолан Ру — 1:0. В начале второй половины звезда национальной сборной Бразилии Неймар Жуниор сравнял счет точным ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:1. Через 29 минут победитель Чемпионата Мира — 2018 в составе сборной Франции Килиан Мбаппе впервые вывел гостей вперед — 1:2. Результативной передачей отличился Анхель Ди Мария. В конце матча Мбаппе оформил дубль — 1:3.

Статистика матча («Генгам"/"ПСЖ»)

Удары 11/16

Удары в створ ворот 4/6

Процент владения 41%/59%

Нарушения правил 14/16

Поданные угловые 4/7

«Пари-Сен Жермен» после двух сыгранных матчей набрал 6 очков и поднялся на первую позицию в таблице. «Генгам» без очков опустился на 14-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Генгам»: Йонссон, Икоко, Ребошу, Эбоа-Эбоа, Кербра, Бла, Бенезе, Тюрам, Дидо, Коко, Ру.

«ПСЖ»: Буффон, Силва, Маркиньос, Менье, Дагба, Нкунку, Рабио, Бернед, Неймар, Ди Мария, Веа.

Бригада арбитров: Клман Турпен | Сириль Грингор | Николя Дано.

Желтые карточки: Рабио — 19.

Забитые мячи: Ру 20 — 1:0, Неймар (пен) 53 — 1:1, Мбаппе 82 — 1:2, Мбаппе 90+2 — 1:3.