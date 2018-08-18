Калуга, 18 августа, 2018, 19:47 — ИА Регнум. В Калуге, сегодня, 18 августа, состоялся фестиваль исторических автомобилей «Автострада-Калуга 2018». Церемония открытия прошла утром на главной сцене фестиваля «Автострада» на набережной Яченского водохранилища. Также в рамках фестиваля уже в четвертый раз состоялась гонка ретро-автомобилей.

Kaluganews.ru На фестивале исторических автомобилей «Автострада-Калуга 2018»

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, большинство автомобилей-участников были произведены в СССР, самые старшие экземпляры — ГАЗ-А (1932) (первый советский серийный автомобиль) и Победа ГАЗ-М20 кабриолет (1950). Конкуренцию «Волгам», «Победам», «Жигулям» и «Москвичам» составили немецкие Мерседес купе-кабриолет 230 SL (1965), седан S-класса 300 SEL (1968) и Фольксваген Жук (1976), американский спорткар Шевроле Корвет (1970) английский родстер Ягуар Е-тайп (1968), японский спорткар Датсун (1979) и другие.

Демократичный возрастной ценз — 1987 год выпуска и старше — позволили участвовать в ралли большинству владельцев аутентичных ретро-атомобилей.

Калужское ралли сопровождается обширной туристической и культурной программой. Ралли в 2018 году прошло под лозунгом «Ты просто Космос!». Дистанция ралли — около 140 км проходила по центру Калуги и живописным пригородам.

Напомним, фестиваль «Автострада» проводится в Калуге с 2011 года (с 2004 года в Туле). Сегодня это самый масштабный некоммерческий автомобильный фестиваль в России — полностью бесплатный для участников и зрителей. В рамках фестиваля проходит крупнейший в стране слёт владельцев старинных автомобилей и мотоциклов, выставки и шоу современной автомобильной экзотики. С 2014 года «Автострада» — это еще и ралли исторических автомобилей.

За годы проведения «Автострада» стала известным и любимым фестивалем, одним из самых значимых событий для автомобилистов России.

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