Лондон, 18 августа, 2018, 19:36 — ИА Регнум. 18 августа на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч в рамках 2-го тура Английской Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Тоттенхэм» и «Фулхэм». Противостояние завершилось уверенной победой «шпор» со счетом 3:1.

M(e)ister Eiskalt Стадион «Уэмбли»

Первый мяч под занавес первого тайма бразильский вингер Лукас Моура вывел «шпор» вперед — 1:0. На 52-й минуте таранный форвард национальной сборной Сербии Александр Митрович сравнял счет, замкнув навес Райана Сесеньона — 1:1. Через 22 минуты Киран Триппьер вновь вывел «Тоттенхэм» вперед — 2:1. На 77-й минуте Кейн установил окончательный счет в матче — 3:1. Голевую передачу отдал Эрик Ламела.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Фулхэм»)

Удары 27/10

Удары в створ ворот 13/3

Процент владения 64%/36%

Нарушения правил 9/5

Поданные угловые 5/2

«Тоттенхэм», одержав вторую подряд победу и набрав 6 очков, поднялся на 1-ю строчку. «Фулхэм» без очков опустился на предпоследнее место.

Стартовые составы команд на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Триппьер, Дайер, Алли, Эриксен, Моура, Дэвис, Кейн.

«Фулхэм»: Фабрисио, Чемберс, Ле Маршан, Фосу-Менса, Брайан, Кэрни, Сери, Замбо, Сесеньон, Митрович, Камара.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн.

Забитые мячи: Моура 43 — 1:0, Митрович 52 — 1:1, Триппьер 74 — 2:1, Кейн 77 — 3:1.