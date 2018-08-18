Лондон, 18 августа, 2018, 19:21 — ИА Регнум. 18 августа на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч в рамках 2-го тура Английской Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Эвертон» и «Саутгемптон». Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу «ирисок».

BiloBlue Стадион «Гудисон Парк»

На 15-й минуте экс-нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт открыл счет после передачи Моргана Шнайдерлена — 1:0. Через 16 минут Ришарлисон забил третий мяч в двух матчах — 2:0. Голевую передачу на свой счет записал Уолкотт. В начале второй половины Данни Ингс сократил отставание — 2:1.

Статистика матча («Эвертон"/"Саутгемптон»)

Удары 12/14

Удары в створ ворот 7/6

Процент владения 58%/42%

Нарушения правил 8/20

Поданные угловые 2/5

«Эвертон», набрав 4 очка после двух игр, поднялся на 3-ю позицию. «Саутемптон» с одним очком остался на 13-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Бейнс, Кин, Коулман, Сигурдссон, Уолкотт, Гейе, Шнайдерлен, Ришарлисон, Тосун.

«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертранд, Ромеу, Уорд-Прауз, Редмонд, Ингс, Остин.

Бригада арбитров: Ли Мейсон | Даррен Канн | Дерек Итон | Андре Марринер.

Желтые карточки: Худт — 17, Лемина — 19, Ромеу — 36, Соареш — 44, Стивенс — 59.

Забитые мячи: Уолкотт 15 — 1:0, Ришарлисон 31 — 2:0, Ингс 54 — 2:1.