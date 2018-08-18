Лондон, 18 августа, 2018, 19:12 — ИА Регнум. 18 августа на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч в рамках 2-о тура регулярного сезона АПЛ 2018/19 между коллективами «Лестер» и «Вулверхэмптон». Противостояние завершилось победоу хозяев со счетом 2:0.

Pink Spider Стадион «Кинг Пауэр»

Первый мяч на 29-й минуте в свои ворота забил Мэтт Доэрти — 1:0. Через 16 минут талантливы английский центральный полузащитник Джеймс Мэддисон удвоил преимущество хозяев, замкнув передачу Роберто Перейры — 2:0.

Статистика матча («Лестер"/"Вулверхэмптон»)

Удары 6/12

Удары в створ ворот 2/3

Процент владения 43%/57%

Нарушения правил 10/8

Поданные угловые 1/9

«Лестер», набрав 3 очка, поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 1-м очком опустился на 14-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Перейра, Магуайр, Грэй, Мэддисон, Обрайтон, Менди, Ндиди, Варди.

«Влверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Боли, Коуди, Доэрти, Невеш, Кошта, Кастро, Моутиньо, Хименес.

Бригада арбитров: Майк Дин | Йан Хассин | Марк Шолес.

Желтые карточки: Гиббс-Уайт — 74, Эванс — 78, Мауайр — 90+1.

Красные карточки: Варди — 66.

Забитые мячи: Доэрти (авг) 29 — 1:0, Мэддисон 45 — 2:0.