«Лестер» одержал первую победу в АПЛ над «Вулверхэмптоном»
Лондон, 18 августа, 2018, 19:12 — ИА Регнум. 18 августа на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч в рамках 2-о тура регулярного сезона АПЛ 2018/19 между коллективами «Лестер» и «Вулверхэмптон». Противостояние завершилось победоу хозяев со счетом 2:0.
Первый мяч на 29-й минуте в свои ворота забил Мэтт Доэрти — 1:0. Через 16 минут талантливы английский центральный полузащитник Джеймс Мэддисон удвоил преимущество хозяев, замкнув передачу Роберто Перейры — 2:0.
Статистика матча («Лестер"/"Вулверхэмптон»)
Удары 6/12
Удары в створ ворот 2/3
Процент владения 43%/57%
Нарушения правил 10/8
Поданные угловые 1/9
«Лестер», набрав 3 очка, поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 1-м очком опустился на 14-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Перейра, Магуайр, Грэй, Мэддисон, Обрайтон, Менди, Ндиди, Варди.
«Влверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Боли, Коуди, Доэрти, Невеш, Кошта, Кастро, Моутиньо, Хименес.
Бригада арбитров: Майк Дин | Йан Хассин | Марк Шолес.
Желтые карточки: Гиббс-Уайт — 74, Эванс — 78, Мауайр — 90+1.
Красные карточки: Варди — 66.
Забитые мячи: Доэрти (авг) 29 — 1:0, Мэддисон 45 — 2:0.