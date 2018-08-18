Калуга, 18 августа, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Порядка 1000 участников из городов России и зарубежья собрал XII фестиваль исторических клубов «Воиново поле», который открылся сегодня, 18 августа, в окрестностях деревне Тайдашево Жуковского района Калужской области.

Voinovopole.ru Фестиваль исторических клубов «Воиново поле»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, в 2018 году проект «Фестиваль «Воиново поле» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставляемого Фондом президентских грантов.

Среди участников фестиваля — клубы исторических реконструкций и исторические объединения, воссоздающие эпоху раннего средневековья, этнографические и фольклорные коллективы, ремесленники и мастера, и более 7 тыс. зрителей.

Напомним, фестиваль исторических клубов «Воиново поле» популяризирует историческое наследие Древней Руси, культуру и древние боевые традиции, преемственность поколений и семейные ценности, способствует развитию событийного туризма в калужском регионе.

Как считают организаторы фестиваля: «Воиново поле» — это полное погружение в историю Древней Руси. Организация жизни на фестивале построена по принципу «живой истории», где каждый реконструируемый предмет, действо, событие доступно для изучения.

В течении двух дней гости фестиваля соприкоснутся с отражением давно ушедшей эпохи. На ристалище фестиваля уже состоялись парад участников и реконструкция масштабной исторической битвы. Также проходят соревнования по древним боевым дисциплинам — метание копья, стрельба из лука, бои на мечах.

На площадке «Улица мастеров» народные мастера раскрыли секреты своего ремесла для всех желающих. Многочисленных гостей фестиваля встретили — кузнецы, гончары, ткачи, резчики по дереву, оружейники и средневековые ювелиры.

На фольклорной площадке проходят выступления этнографических и фольклорных коллективов, мастер-классы по народным играм и танцам.

Для детей на фестивале организованы анимационные зоны активности — боевой турнир от Воеводы, русские качели и карусели, а также контактная площадка «Тундра» с настоящими северными оленями и многое другое. В стилизованных кафе можно будет перекусить, выпить медовухи, кваса, в торговых рядах приобрести сувениры, старинные украшения и одежду, утварь. В изобилии продукты пчеловодства.

Фестиваль проводится Автономной некоммерческой организацией Центр гражданских инициатив «Право на жизнь» при поддержке правительства Калужской области и Парка птиц «Воробьи».

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