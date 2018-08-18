Тамбов, 18 августа, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 18 августа, принял участие в молодежном форуме «Лидеры Тамбовщины», где вместе с другими наставниками оценил ораторские способности участников и их проекты развития региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Александр Никитин встретился с участниками проекта «Лидеры Тамбовщины»

В регионе в рамках управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины» состоялся губернаторский молодежный форум. Его участниками стали молодые люди «с активной жизненной позицией».

Они представили на рассмотрение наставников, одним из которых является губернатор Александр Никитин, свои проекты, которые касались национальной безопасности и финансовой поддержки регионов. Большой интерес вызвало обсуждение процесса разработки и запуска региональной криптовалюты лендокоина, идею которой ранее озвучил глава региона. Он отметил, что необходимо следовать современным тенденциям. Рынок криптовалют привлекает все больше внимания во всем мире, и это здорово, что участники проекта «Лидеры Тамбовщины» разбираются в этой теме.

Во время общения с участниками проекта Александр Никитин остановился на различных проблемах, в том числе на мотивации к саморазвитию и семейных ценностях. Губернатор подробно рассказал о стратегии развития Тамбовской области, которая базируется на цифровых подходах. Он выразил уверенность, что благодаря талантливым молодым людям удастся реализовать все намеченные планы в полной мере. Поэтому в качестве одного из главных направлений деятельности региональной администрации Александр Никитин назвал кадровую политику.

«Кадровая проблема — одна из важнейших, и не только в нашем регионе. Необходимы специалисты, которые обеспечивают результат. Молодёжь обязательно должна приходить во власть. Но знаете, часто люди приходят с горящими глазами, с желанием, но проходит время, инициатива гаснет, глаза перестают гореть. Поэтому наша общая задача — поддерживать инициативу и созидательную энергию», — подчеркнул глава региона.

Тамбовской молодежи по плечу самые сложные и ответственные задачи. Так, участие Екатерины Шебуновой и Тиграна Маркаряна в подготовке президентских выборов получило достойную оценку на высшем государственном уровне. Губернатор вручил им благодарственные письма президента России.

Напомним, в мае прошлого года подобная встреча «без галстуков» состоялась в рамках областного форума волонтёров. Тогда в беседе приняли участие более ста ребят. На этот раз количество счастливчиков, которым выпала возможность задать вопросы губернатору, удвоилось.

Губернатор дал своим заместителям, а также руководителям различного ранга, присутствующим на форуме, поручение: вместе с главами городов и районов области, директорами предприятий и учреждений выработать механизм предоставления вакансий и трудоустройства участников и победителей конкурса «Лидеры Тамбовщины».

«Здесь есть определенный заказ от главы региона, рекрутинг, который позволит обеспечить кадровый потенциал. Лидеров региона во время этапов конкурса выявили, обучили, подсветили, и теперь они должны занять соответствующие должности в сфере муниципальной и государственной службы, на предприятиях и в сфере бизнеса. Молодежи обязательно нужно дать возможность роста и движения», — сказал Александр Никитин.

Проект «Лидеры Тамбовщины» запущен «по инициативе» губернатора Александра Никитина. Он призван объединить талантливую молодежь и стать площадкой для кадрового резерва. Ранее с участниками проекта пообщался известный политолог Евгений Минченко, а наставники выступили перед ними в формате TED-лекций.