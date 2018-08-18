Калуга, 18 августа, 2018, 18:45 — ИА Регнум. В Калужской области ещё одну беспутную мать ограничили в родительских прав. Об этом 18 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Таруского района Ирина Макаркина.

(сс) succo Суд

По её словам, прокуратура Тарусского района провела проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних. Было установлено, что мать несовершеннолетнего ребенка нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, склонна к бродяжничеству, общается с лицами, ведущими асоциальный образ жизни. Уклоняется от выполнения родительских обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию и материальному обеспечению своего ребенка.

Ранее эта женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

По исковому заявлению прокурора судом вынесено решение об ограничении матери в родительских правах в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области прокуроры направили в суды 55 заявлений о лишении (ограничении) родительских прав. В регионе реализуется проект «Социальный патруль», к задачам которого отнесены вопросы предупреждения безнадзорности, выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.

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