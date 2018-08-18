Минск, 18 августа, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не станет вассалом какого-либо государства. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает БЕЛТА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

«И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны», — сказал Лукашенко.

Напомним, ранее сегодня президент Белоруссии отправил в отставку все руководство правительства республики и назначил новое. Так, новым главой правительства Белоруссии стал Сергей Румас, который ранее возглавлял Банк развития.

Также были назначены три новых вице-премьер и несколько новых министров.

После кадровых перестановок Лукашенко заявил, что в Белоруссии нереально осуществлять диктатуру. Он отметил, что Белоруссия «зажата между двумя демократическими блоками с запада и востока.

«На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси — это просто нереально», — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что порядок в стране должен быть и при демократии.

Стоит отметить, что Лукашенко остается у власти в Белоруссии с 1994 года.

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