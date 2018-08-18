Москва, 18 августа, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью 7-го Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Кофи Аннана. Телеграмма на имя нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша опубликована сегодня, 18 августа, на сайте Кремля.

US Mission in Geneva Кофи Аннан

«Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, сотрудникам Секретариата ООН, а также правительству и народу Ганы», — сказано в телеграмме российского лидера.

Путин отметил огромный вклад Аннана в наращивании миротворческого потенциала ООН и урегулирование ряда региональных конфликтов.

Напомним, 7-й генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался сегодня в одной из госпиталей в Швейцарии в кругу своей семьи после непродолжительной болезни. Ему было 80 лет.

Аннан работал в структурах ООН с 1962 года. В 1997 году он был избран Генеральным секретарем Всемирной организации и пробыл на этом посту до конца 2006 года. Аннан был лауреатом Нобелевской премии мира.