Грац, Австрия, 18 августа, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Президент Российско Федерации Владимир Путин прибыл на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает телеканал OE24.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Карин Кнайсль и Владимир Путин

Напомним, ранее стало известно, что Путин прибыл в аэропорт австрийского города Грац. Оттуда Путин направился на свадебную церемонию, которая проходит в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße.

Из автомобиля президент России вышел с букетом цветов.

Известно также, что на свадьбу Путин подарит песни в исполнении Кубанского казачьего хора, который также приехал вместе с президентом России.

После свадьбы Путин отправится в Германию, где у него запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель.