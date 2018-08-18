Малоярославец, Калужская область, 18 августа, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Сегодня, 18 августа, в калужском городе Малоярославце состоялся всероссийский фестиваль национальных культур «Россия — наш единый дом», который был приурочен к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации.

ООО ГТРК «Нмка» В Малоярославце отметили День государственного флага Российской Федерации

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, фестиваль посетили свыше 2000 человек из Москвы, Крыма, Бурятии, Татарии и областей Центрального и Приволжского федеральных округов Российской Федерации.

В числе почетных гостей — министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, глава администрации Малоярославецкого района Алексей Иванов, председатель исполкома Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев и руководитель регионального отделения организации Стефан Генич, представитель Делового клуба ШОС Игорь Колесов.

Впервые праздник, цель которого — укрепление культуры межэтнических отношений и популяризация культурных традиций народов России, состоялся по инициативе жителей Малоярославца три года назад. В конце 2017 года Ассамблея народов России приняла решение о придании мероприятию всероссийского статуса.

От имени губернатора Калужской области участников мероприятия поздравил министр Олег Калугин. Он подчеркнул, что фестиваль динамично развивается и становиться значимым событием в масштабах всей страны.

Калужский министр зачитал приветствие руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова: «Сегодня в многонациональной Калужской области, гостеприимном Малоярославце мы отмечаем День государственного флага Российской Федерации. В этот день мы чествуем нашу Родину, нашу Россию, чествуем страну с тысячелетней историей и уникальным населением, страну, соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий, культур».

Поздравление с праздником также направил и председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

На фестивале выступили православный хор, оркестр инженерных войск Вооруженных сил РФ «За веру и Отечество», а также национальные творческие коллективы из различных регионов.

Зрелищными стали показательные выступления по национальным видам спорта — штурмовому бою, рестлингу, гагаузской борьбе. Все желающие получили возможность испытать свои силы в перетягивании каната, армрестлинге, сыграть в городки и лапту, познакомиться с изделиями мастеров национальных художественных промыслов и ремесел, кухней разных народов.

Победителям тематических конкурсов и викторин были вручены памятные призы.