* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 18 августа, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Организация исламского сотрудничества призвала враждующие стороны в Афганистане сесть за стол переговоров, сообщает 18 августа Anadolu.

bluuurgh Афганские боевики

Члены организации выразили глубокую озабоченность из-за огромных потерь среди мирного населения, а также надежду на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласятся обсуждать условия мира.

Напомним, 10 августа боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на город Газни, столицу одноименной провинции. В ходе боев погибли порядка 500 боевиков, 60 мирных жителей и 145 сотрудников правоохранительных органов. Однако данные цифры приводят лишь официальные источники, которые вызывают все большей скептицизм у экспертов.